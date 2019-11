Violenza donne. Salafia (M5S): È ancora emergenza sociale, serve svolta culturale

Agenpress – Il numero di femminicidi “resta ancora un dato agghiacciante e rivela una vera e propria emergenza sociale: ogni quarto d’ora c’è una donna che subisce una violenza”. Lo ha detto Angela Salafia, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia, nel corso del suo intervento al convegno “Dall’etica all’anagrafe” organizzato in Campidoglio, a Roma, nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

“Nel 2018 sono state 142 le donne uccise in tutta Italia, più di 90 nei primi dieci mesi del 2019. Solo nel Lazio ci sono stati ben 12 casi nel 2018 mentre il 77% delle denunce di stupro

arriva dalla Capitale. Si tratta – sottolinea la deputata – di una vera e propria emergenza sociale che non possiamo ignorare. Ecco perché come Commissione Giustizia alla Camera siamo intervenuti con l’entrata in vigore del Codice Rosso, una corsia preferenziale per tutte le donne che hanno il coraggio di denunciare una violenza”.

Per quanto riguarda i fondi stanziati dal Governo:”12 milioni di euro sono destinati per gli orfani delle vittime di femminicidio – sottolinea Salafia – mentre 30 milioni sono stati stanziati per i centri anti-violenza sul territorio. Siamo solo all’inizio – conclude – quello che bisogna ora portare avanti é un messaggio culturale. In questo un ruolo fondamentale lo devono svolgere la scuola, la famiglia, gli operatori culturali. Purtroppo, però, é ancora più facile cambiare una legge che la mentalità delle persone”.