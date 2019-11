Mes. Gualtieri, negoziato sul testo è chiuso. Meloni: “vergogna, Conte riferisca in Aula”

Agenpress – “Esiste la possibilità che il negoziato sul Mes si riapra? Secondo me no, la mia valutazione è no: il testo del trattato è chiuso, c’è un lavoro sugli aspetti esterni ma non c’è un negoziato sul testo”.

Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, oggi in Senato. “Io sarei molto cauto nell’arrivare alla conclusione che su tutte le partite che ci sono sul tavolo la questione fondamentale sia prendersi 2/3 mesi in più, per avere un trattato che se cambia può anche cambiare in peggio. Io ho dei dubbi che un clamoroso stop del governo per riaprire i termini di un negoziato chiuso possa giovare dal punto di vista degli interessi nazionali, ma il Parlamento valuterà sovranamente come sempre”.

In Europa “è in corso una discussione questa sì estremamente rilevante e sensibile sul processo del completamento dell’unione bancaria. Io consiglio di concentrare lì il dibattito piuttosto che su un falso problema”, quale quello della riforma del Mes, dice il ministro del’Economia. “Noi auspichiamo l’introduzione di un meccanismo comune di garanzia sui depositi – ricorda – che non riteniamo debba essere sottoposto a condizionalità rispetto al mutamento del trattamento prudenziale dei titoli di Stato detenuti da banche e assicurazioni. Questo sì se introdotto, potrebbe avere degli effetti negativi”, sottolinea il ministro. Gualtieri si riferisce alla proposta tedesca di ponderare i titoli di stato sul rating dei paesi. Sul completamento dell’unione bancaria, conclude, “c’è l’impegno del governo a negoziare i criteri e i principi con un chiaro impegno alla salvaguardia della tutela dell’interesse nazionale ed europeo”.

“Abbiamo fatto notare la vergogna delle parole di Gualtieri sul Mes, visto che ci hanno detto che era tutto da definire, ma poi veniamo a scoprire che non solo il trattato è stato scritto ma non è nemmeno emendabile e impegna l’italia per 125 milioni di euro per salvare sostanzialmente le banche tedesche. Abbiamo chiesto che Conte venga a riferire per capire se ha firmato col sangue degli italiani accordi che servono a Francia e Germania”, ha replicato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine dei lavori d’Aula.