Situazione drammatica delle scuole italiane. Occorrono 200 mld per ristrutturarle

Agenpress – Sono circa 9.200 gli edifici scolastici che risultano interessati da fattori di disturbo o di insicurezza, per la presenza di industrie inquinanti, il traffico, smog, rumore o la mancanza di recinzioni adeguate:

E’ la fotografia scattata nel Rapporto sull’edilizia scolastica della Fondazione Agnelli. Secondo le relazioni dei tecnici degli enti locali inoltre, almeno fino a tre anni fa, erano 3.110 gli istituti che presentavano problemi strutturali che avrebbero richiesto un intervento.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, che anticipa i risultati contenuti nel report, ben due terzi dei 39mila edifici scolastici in Italia risalgono a più di 40 anni fa, molti dei quali ai primi del secolo scorso. L’età media delle strutture è di 52 anni, con una forbice che va dai 42 in Calabria e Molise ai 75 in Liguria.

Strutture vecchie e oggi ormai obsolete, se si considera che solo il 38% ha i doppi vetri, appena il 12% l’isolamento delle pareti esterne, mentre i pannelli solari sono presenti su meno di un quarto degli edifici.

“Molte nostre scuole sono fragili e insicure, spesso costruite senza attenzione ai criteri antisismici e con materiali scadenti e rapidamente deperibili. A questo va aggiunta l’assenza di adeguate politiche di manutenzione”, ha spiegato Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli.

Per rendere sicure le scuole che oggi hanno bisogno di interventi, stando a un calcolo della Fondazione, oggi servirebbero circa 200 miliardi di euro. “È una cifra enorme, ma non impossibile se si costruisce un piano ventennale finanziato anche con mutui Bei e con l’abbattimento degli sprechi sui consumi energetici. Non occorrono nuove scuole, serve sistemare o ricostruire l’esistente e nel farlo ripensare a spazi adeguati alla didattica innovativa”.