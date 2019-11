Ue: Carfagna, fiducia a Von der Leyen per ribadire scelta europeista

Agenpress. “La Commissione presieduta da Ursula Von der Leyen rappresenta una scommessa sul futuro dell’Europa. Noi di Forza Italia questa scommessa vogliamo vincerla al suo fianco, perché siamo convinti che la scelta europeista sia essenziale per garantire pace e sicurezza, sviluppo economico, certezza dei diritti e tutela della nostra identità”.

Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di FI.

“Il voto favorevole che i nostri parlamentari europei garantiscono alla nuova Commissione è un atto di fiducia”, aggiunge Carfagna. “Condividiamo quanto detto oggi dalla Presidente nell’Aula di Strasburgo, dal ruolo centrale dell’Europa nel mondo alla crescita sostenibile, passando per la promozione della parità di genere. Proprio per questo, saremo noi i primi a stimolare l’azione dei Commissari per attuare questo ambizioso programma”.

“Così si comporta una forza politica responsabile: partecipa alle decisioni facendo sentire con forza la propria voce. Battere i pugni sul tavolo, contestare tutto senza ottenere alcun risultato, non partecipare ai vertici internazionali è il modo migliore per isolarsi e isolare l’Italia nel mondo. Lavorando nell’ambito del gruppo dei Popolari europei, noi faremo in modo che il nostro Paese torni a essere protagonista all’interno dell’UE, perché solo così potremo confrontarci con le grandi potenze mondiali guardandole negli occhi da pari a pari”, conclude la deputata azzurra.