Lotta alla violenza di genere: ripartiti 30 mln per Centri antiviolenza, case rifugio e altri importanti interventi sul territorio

Agenpress – “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità: Regioni pronte a dare l’Intesa in Conferenza Unificata”, lo ha annunciato il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Con questo decreto – spiega Toma – sono stati ripartiti 30 milioni relativi al 2019 che in gran parte saranno destinati ai Centri Anti Violenza (Cav) e alle Case Rifugio.

È un segnale importante che arriva pochi giorni dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2019 – conclude il Presidente del Molise – in una fase purtroppo drammaticamente segnata dalla recrudescenza della violenza di genere e dall’incremento dei femminicidi”.

10 milioni contribuiranno al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione. Altri 10 milioni serviranno per le case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione. Infine, 10 milioni saranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coerentemente con gli obiettivi del piano per gli interventi operativi di cui al “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)”, per specifici interventi sui territori, sulla base dei criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Finanziamenti 2019 per Centri Anti Violenza (Cav) e Case rifugio Regione Totale Abruzzo € 473.293,10 Basilicata € 196.235,07 Calabria € 549.305,41 Campania € 2.146.888,48 Emilia-Romagna € 1.986.567,75 Friuli Venezia Giulia € 573.304,86 Lazio € 1.362.521,58 Liguria € 478.272,95 Lombardia € 3.030.963,77 Marche € 518.172,02 Molise € 117.316,73 P.A. Bolzano € 262.676,22 P.A. Trento € 104.452,74 Piemonte € 1.172.919,00 Puglia € 1.272.817,53 Sardegna € 462.844,99 Sicilia € 1.894.740,92 Toscana € 1.414.527,57 Umbria € 334.482,42 Valle d’Aosta € 58.568,59 Veneto € 1.589.128,29 TOTALE € 20.000.000,00