Ministro Patuanelli il 18 dicembre a Taranto

Agenpress. Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha convocato, in qualità di Presidente, il Tavolo Istituzionale Permanente per la riconversione economica e sociale dell’area di Taranto, alle ore 11 del 18 dicembre 2019, presso la Prefettura di Taranto.

Al Tavolo verranno illustrati gli interventi programmati nel periodo 2020-2023 per l’area tarantina e sottoposti ad approvazione ulteriori iniziative.

Parteciperanno al tavolo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e turismo, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, la Regione Puglia, la Provincia, il Comune e la Prefettura di Taranto, i Comuni interessati dell’area tarantina, la Camera di Commercio di Taranto, l’Autorità portuale del Mar Ionio, il Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e i Commissari straordinari dell’Ilva in Amministrazione Straordinaria.