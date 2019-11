Consumatori. Appello a Gualtieri: eliminare contributo unificato per le Onlus

Agenpress. Otto associazioni dei consumatori rivolgono oggi un appello al Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, affinché sia inserito in Manovra un provvedimento teso a garantire la tutela di 3 milioni di italiani e assicurare senza distinzioni il diritto alla giustizia di tutti i cittadini.

“Chiediamo oggi al Ministro di emanare un provvedimento teso ad eliminare il contributo unificato a carico delle Onlus, quando queste avviano iniziative legali di interesse sociale e a tutela della collettività – spiegano Codacons, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Associazione Tutela Utenti Informazione Stampa e Diritto D’autore, Associazione Tutela Utenti Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi, Associazione Utenti del trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario, Associazione per la Tutela dei Diritti del Malato, Associazione per la Difesa dei Diritti Civili della Scuola, firmatarie dell’appello – Come noto la questione del contributo unificato ha spaccato le Commissioni tributarie italiane, con pronunciamenti discordanti sull’obbligo del pagamento del balzello a carico delle Onlus. Una vicenda ancora aperta che rischia di minare il diritto dei cittadini alla giustizia”.

Il costo ingente del contributo unificato impedisce infatti alle organizzazioni senza fini di lucro di avviare azioni legali a tutela della collettività e, secondo le stime ufficiali, 3 milioni di italiani rinunciano ogni anno a tutelare i propri diritti nelle sedi giudiziarie , proprio a causa delle elevate spese cui devono andare incontro. Il mancato esonero delle Onlus dal pagamento di tale balzello impedisce loro di chiedere giustizia in favore dei soggetti più deboli, e mina i diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Per tale motivo oggi 8 associazioni dei consumatori si appellano al Ministro Gualtieri, affinché inserisca nella Manovra del Governo una misura finalizzata a garantire a tutti i cittadini il diritto alla giustizia, esonerando le Onlus dal pagamento del contributo unificato nei casi in cui queste avviino azioni legali di interesse sociale.