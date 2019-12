Landini, On. Gianfranco Librandi (Iv): Voterei ad occhi chiusi partito con lui, sardine e Italia Viva

Agenpress. “Ho letto con molto interesse l’intervista di Maurizio Landini a La Repubblica, in cui chiede una grande alleanza del progresso, del lavoro e dello sviluppo tra sindacati, governo e imprese. Io penso che una figura come Landini, con la sua storia, sappia benissimo che un sindacato vitale per contendere il salario alle imprese deve aiutare queste ultime a crescere.

Le idee strampalate di deindustrializzazione, di chiusura autarchica e di decrescita, servono solo a danneggiare i cittadini e i lavoratori. Bisogna superare la vecchia diffidenza tra lavoratori e datori di lavoro e remare tutti nella stessa direzione. Per questo credo che anche il movimento delle sardine, con le sue spinte progressiste e la richiesta di partecipazione e di competenza in politica, aiutino: non sono l’antipolitica anti-tutto, ma un movimento che chiede alla politica di migliorare se stessa. Ecco, io un partito con Landini, le sardine, noi di Italia Viva e tutti quelli che lavorano per un’Italia più libera e forte lo voterei subito…”

Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi.