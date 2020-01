Brunetta: “Il Governo giallorosso vuole aumentare l’Iva ma non ha il coraggio di tagliare R. Cittadinanza e Quota 100”

Agenpress. Più di un anno fa, durante la sessione di bilancio che ha portato all’approvazione della Legge di Bilancio per il 2019 da parte del governo Lega – Movimento Cinque Stelle, noi di Forza Italia proponemmo una politica economica che prevedeva l’introduzione di un sistema fiscale a due aliquote, con l’intento di farlo diventare poi un sistema ad aliquota unica (flat tax), con riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese, finanziata da un secco taglio delle spese fiscali (tax expenditures) e delle due misure assistenzialiste introdotte proprio dal Governo gialloverde, ovvero reddito di cittadinanza e quota 100, per un totale di spesa di oltre 15 miliardi.

Allora, le nostre proposte non vennero per nulla prese in considerazione da Salvini e Di Maio.