Gregoretti. Salvini lancia un appello agli avvocati, “chi vuole mi difenda”

Agenpress – “Apriremo un indirizzo email per tutti gli avvocati che vorranno partecipare alla difesa in questo processo. Magari ci sarà una difesa collettiva con 500 o mille avvocati”. Lo ha detto l’ex vicepremier Matteo Salvini, commentando l’esito della giunta sulle immunità che ha votato per l’autorizzazione a procedere.

I senatori della Lega voteranno per l’autorizzazione a procedere anche nell’aula del Senato, ha confermato Salvini. “Sì, sono testone. Sono curioso, faccio di testa mia e non ascolto i legali” che hanno sconsigliato il processo. “Sono stufo di passare le mie giornate rispondendo su processi e cavilli. Se mi condannano mi condannano, se mi assolvono mi assolvono. Partita chiusa!.

“Digiuno anche io, vorrà dire che stasera faccio una cena sostanziosa e domani eviterò tortellini, cappelletti e lasagne. Per un giorno”, ha detto ancora spiegando che parteciperà all’iniziativa lanciata dalla Lega in sua solidarietà dopo il voto sul caso Gregoretti. “Non mi fa male, perché in questi giorni in Emilia-Romagna penso di aver preso due chiletti”.