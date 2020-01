Prescrizione, Associazione Italiana Giovani Avvocati: Riforma M5s contro Stato di Diritto, sosteniamo proposta di Legge Costa

Agenpress. “La riforma in materia di prescrizione voluta dal Movimento 5 Stelle è in contrasto con i principi fondamentali di uno stato di diritto e anche il compromesso valutato dalla attuale maggioranza di governo – che prevedere meccanismi diversi della prescrizione a seconda che gli imputati siano stati condannati o assolti alla fine del processo di primo grado – è inaccettabile, in quanto presenta profili di palese incostituzionalità.

Mi auguro che il 27 gennaio tutti i Parlamentari, anche quelli della maggioranza compiano un gesto di civiltà giuridica, votando a favore della proposta di legge Costa ed abrogando la riforma della prescrizione entrata in vigore il 1 gennaio 2020”.

Così ha dichiarato questa mattina il Presidente Nazionale AIGA Antonio De Angelis incontrando alla Camera dei Deputati l’On. Enrico Costa, Deputato di Forza Italia, presentatore della proposta di legge finalizzata alla abrogazione della riforma della prescrizione voluta dal Movimento Cinque Stelle.

Nel corso dell’incontro Antonio De Angelis ha espresso il pieno sostegno dell’AIGA alla proposta di legge dell’On. Costa, che verrà discussa in aula alla Camera dei Deputati martedi 27 gennaio 2020.