Virus cinese. 25 morti, 616 casi di contagio. Cancellato il Capodanno cinese

Agenpress – Le vittime del coronavirus in Cina sono salite a 25 mentre i casi di contagio sono 616. “Le persone sotto osservazione” per un sospetto di contagio con il coronavirus, “sono salite di 260 unità”, portando il totale dei casi che sono stati esaminati “a 1.441”. Lo ha reso noto la commissione sanitaria di Wuhan nell’ultimo aggiornamento sull’emergenza virus sottolineando che attualmente restano sotto osservazione 662 persone mentre 779 sono risultate negativi ai test. La città di Pechino intanto ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese.