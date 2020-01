Renzi: “Nella frase di Travaglio la summa di tutto il giustizialismo più squallido e vile”

Agenpress. “Non c’è niente di scandaloso se un ‘presunto innocente’ finisce in carcere” (Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano).

In questa frase la summa di tutto il giustizialismo più squallido e vile.

Un abbraccio di solidarietà a Gaia Tortora. Noi lotteremo per la giustizia, ora e sempre.

E’ quanto dichiarato da Matteo Renzi in un post su Facebook in merito all’articolo di Marco Travaglio dal titolo “Bonafede e Malafede” dove sostiene che “non c’è nulla di scandaloso se un ‘presunto innocente’ è in carcere: è la legge che lo prevede”.