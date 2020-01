Prescrizione. Renzi, no a giustizialismo. Il PD voti pdl Costa, altrimenti c’è il lodo Annibali

Agenpress – “Bisogna stilare un’agenda riformista per il bene degli italiani. Non inseguire il giustizialismo sulla prescrizione o la follia di chiedere una revoca impossibile per Autostrade: devono pagare quelli di Autostrade e tanto, ma no a una revoca che giuridicamente non sta né in cielo né in terra”.

Lo ha detto Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital.

“Sulla prescrizione anziché l’obbrobrio voluto da Bonafede e Salvini vogliamo il ritorno alla proposta Orlando, come propone l’ex ministro Costa. Spero che la voti anche il Pd, sennò trovino una soluzione, è la proposta di Orlando, non di Costa”, ha aggiunto ribadendo l’intenzione di Italia Viva di votare in Aula la proposta del deputato di Forza Italia.

“Invece del lodo Conte o lodo Bonafede c’è il lodo Annibali (deputata di Iv) per prendere tempo prima che la legge sulla prescrizione dispieghi i suoi effetti negativi. Il lodo Annibali è nel Milleproroghe che tra dieci giorni si vota”.

Il governo Conte, dice, “deve andare avanti assolutamente, non saremo noi a fare polemiche su questo. A patto che l’esecutivo alzi il suo tasso di riformismo, altrimenti faremmo un grande regalo a Salvini”.

Il Pd “a questo punto si trova a un bivio e deve scegliere se essere un partito riformista oppure no”, dichiara Renzi. “Finora lo schema è stato questo: i Cinque Stelle facevano i populisti, io lottavo contro di loro e il Pd stava nel mezzo. Ma adesso sulle concessioni che facciamo? Facciamo pagare Autostrade di più, anche molto di più, oppure continuiamo a parlare di una revoca che giuridicamente non sta in cielo né in terra? Oppure sulla prescrizione, che si fa? Noi questa settimana votiamo in aula il progetto di legge di Enrico Costa e manteniamo i nostri emendamenti al decreto Milleproroghe. Speriamo che il Pd rafforzi la sua identità riformista, saremmo i più felici di questo, ma sia chiaro che non faremo sconti”.