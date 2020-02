Coronavirus. Di Maio: “lunedì mattina, 70 nostri concittadini, che sono a Wuhan arriveranno in Italia”

Agenpress. Voglio ringraziare tutto il personale dell’Unità di Crisi e della rete diplomatica e consolare italiana in Cina per il loro impegno in questa circostanza delicata e complessa che li vede protagonisti in prima linea nell’assistenza ai nostri connazionali.

Durante la conference call tenutasi alla Farnesina con la nostra Ambasciata a Pechino sulle ultime notizie sul coronavirus, mi sono innanzitutto voluto sincerare delle condizioni di salute dei nostri connazionali in Cina.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, cioè lunedì mattina, atterreranno circa 70 nostri concittadini in Italia, quelli che in questo momento sono a Wuhan. Ovviamente, una volta giunti, saranno sottoposti a un regime sanitario dedicato in un luogo apposito.