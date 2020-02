Agenpress. “Oggi proprio per l’inaugurazione dell’anno giudiziario è importante una volta di più soffermarci come forze politiche e istituzioni sulla gravità di una riforma della giustizia che vorrebbe un processo senza fine è solo presunti colpevoli. Tutto questo è’ inaccettabile. In Italia si deve essere considerati innocenti fino a prova contraria”

E’ quanto dichiara, in una nota l’on. Giacomo Portas (Leader dei Moderati).