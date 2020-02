Agenpress. Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una ONG spagnola.

Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai!!!

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.