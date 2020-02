Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Valori comuni con Mario Adinolfi”

Agenpress. “Viviamo in un mondo sempre più scristianizzato, nel quale i principi non negoziabili sono in crisi. Tra di essi la difesa della vita, sacra dal momento del concepimento sino alla fine naturale, la sacrosanta tutela della famiglia naturale composta da un uomo ed una donna.

Oggi più che mai abbiamo bisogno, da credenti, di politici che nelle sedi istituzionali sappiano e vogliano portare senza timore, i valori cristiani . Ho avuto modo di apprezzare anche attraverso i media, le battaglie condotte dal noto giornalista Mario Adinolfi, direttore del quotidiano “La Croce” e fondatore del Pdf.

Tra queste battaglie è importante quella relativa al reddito di maternità. Fatta questa premessa, ritenuto che sia giunto il momento che coloro che si riconoscono nei valori cristiani e nella dottrina sociale cerchino una leale e positiva collaborazione, esprimo incoraggiamento ed apprezzamento personale alle proposte elettorali di Mario Adinolfi, sottolineando con immenso piacere i valori comuni”.

Lo dice in una nota il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana.