Belgio, donna accoltella alcuni passanti. La polizia le spara per fermarla

Agenpress – Una donna ha ferito a coltellate alcuni passanti, pare almeno due persone. E’ successo a Gand, nelle Fiandre orientali. L’autrice dell’attacco è stata bloccata dalla polizia che, secondo quanto riferito dai media locali, ha sparato alcuni colpi ferendola alla mano. La zona è stata isolata. Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una sarebbe stata colpita allo stomaco.

