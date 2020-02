Coronavirus. 304 vittime in Cina. 13700 contagiati. La Banca centrale cinese, liquidità da 173 mld

Agenpress – E’ salito a 304 morti il bilancio delle vittime del Coronavirus in Cina. Lo rende noto il governo cinese che parla di 45 nuovi decessi. Si sono registrati altri 1.921 i nuovi contagi, s tratta di persone contagiate nella provincia di Hubei, epicentro del virus. Salgono così 13.700 le persone contagiate in tutto il paese.

La Banca centrale cinese (Pboc), intanto, ha annunciato la maxi iniezione di liquidità sui mercati per 1.200 miliardi di yuan (173 miliardi di dollari) per sostenere l’economia quando il Paese lotta per superare la crisi del nuovo coronavirus che ha provocato finora 304 vittime. Le operazioni, ha spiegato la People’s Bank of China in una nota, avverranno domani quando riapriranno i mercati finanziari dopo la lunga pausa del Capodanno lunare.

Le operazioni, ha spiegato la Banca centrale, avverranno con la formula del “riacquisto inverso” (“reverse repo”), vale a dire attraverso l’acquisto di asset sui mercati con l’accordo sulla loro rivendita a un prezzo più alto in futuro predeterminato.

Lo scopo, come ripetuto più volte negli ultimi giorni, è di mantenere una “ragionevole e abbondante liquidità” nel sistema bancario, nonché di garantire la stabilità dei mercati valutari, nel bel mezzo delle turbolenze causate dal nuovo coronavirus. Alla riapertura dei listini azionari dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, le Borse di Taiwan e Hong Kong hanno subito pesanti perdite scontando i timori legati all’epidemia.