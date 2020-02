Di Maio: “Domani mattina saranno in Italia i nostri connazionali che si trovano a Wuhan, in Cina”

Sul volo ci saranno circa 60 italiani che hanno scelto di rientrare, insieme a loro anche il vice ministro Pierpaolo Sileri. Ha deciso di esserci per dare, in quanto medico, il proprio contributo operativo

Agenpress. È partito dall’Italia il volo militare che riporterà a casa i nostri connazionali che si trovano a Wuhan, in Cina – dichiara Luigi Di Maio – .

Domani mattina saranno in Italia, atterreranno all’aeroporto di Pratica di Mare e, dopo essere stati sottoposti allo specifico protocollo sanitario previsto, potranno riabbracciare i propri cari. Sul volo ci saranno circa 60 italiani che hanno scelto di rientrare, insieme a loro anche il vice ministro Pierpaolo Sileri. Ha deciso di esserci per dare, in quanto medico, il proprio contributo operativo. E tutti noi siamo orgogliosi della scelta di Pierpaolo, a dimostrazione del fatto che in situazioni come queste è importante mettere le proprie competenze a disposizione della collettività.



Ovviamente il trasferimento dei nostri connazionali seguirà tutte le indicazioni del ministero della Salute in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri, che all’arrivo in Italia seguiranno anche un preciso protocollo sanitario.