Londra. Polizia, è terrorismo. L’aggressore era “sotto sorveglianza attiva”

Agenpress – Era “sotto sorveglianza attiva” della polizia, al momento dell’attacco, il giovane uomo che ha seminato il terrore alla periferia sud di Londra. Lo riferisce la Bbc, sulla base da conferme ricevute da Scotland Yard. Non è chiaro se l’uomo abbia improvvisato l’aggressione quando ha capito che stava per essere fermato o se gli agenti siano entrati in azione dopo il repentino accoltellamento da parte dell’uomo di due avventori all’interno di una farmacia e di almeno una terza persona fuori, fra cui una donna.

Una delle tre persone, precisa la Bbc è in pericolo la vita. La polizia da parte sua ha confermato che il bilancio dei feriti è stato aggiornato a tre: una persona in gravi condizioni, una che ha riportato lesioni di media entità e una leggermente ferita e medicata in ospedale più tardi, dopo i primi trattamenti medici ricevuti sul posto.

Scotland Yard indica la pista del terrorismo di matrice “islamica” come possibile movente dell’aggressore. Lo ha detto un funzionario della polizia della capitale britannica, precisando inoltre che il gilet sospetto che il terrorista aveva indosso – come a voler minacciare un attentato suicida – si è rivelato in effetti una falsa minaccia, senza potenziale esplosivo. . La polizia inglese ha confermato la morte dell’attentatore.

“Possiamo confermare – scrive la polizia in un tweet – che l’uomo colpito dalla polizia intorno alle 14 di oggi a #Streatham High Road è stato dichiarato morto”.

L’aggressore “si è procurato il coltello in uno dei negozi della strada principale e ha accoltellato un uomo e una donna”, ha riferito Sky News, citando la testimonianza del proprietario di un negozio. Circolano diversi video su twitter postati da testimoni che hanno assistito all’attacco. Nei video si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l’autore dell’attacco.

Nella zona si vede un grande dispiegamento di mezzi della polizia e ambulanze. L’aggressore indossava un falso giubbotto esplosivo, ha reso noto Sky News secondo cui è stato proprio l’abbigliamento ad attirare l’attenzione sull’uomo, ucciso poi nell’intervento.

Lo stesso era capitato a fine 2019, quando l’ex detenuto jihadista Usman Khan – indossando un giubbotto esplosivo poi rivelatosi finto – aveva compiuto un attacco nell’area di London Bridge uccidendo due giovani. Anche Khan, come l’aggressore di oggi, era stato poi ucciso dalla polizia. “Grazie a tutti i servizi di emergenza che hanno risposto al fatto di Streatham, che la polizia ha ora dichiarato legato al terrorismo. I miei pensieri sono con i feriti e tutte le persone colpite”. È il tweet del premier britannico, Boris Johnson, sull’accoltellamento avvenuto a Londra.