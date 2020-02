Meloni: “siamo stati i primi a portare in Parlamento la battaglia per abolire le pensioni d’oro e i vitalizi”

Agenpress. Come Fratelli d’Italia siamo stati i primi a portare in Parlamento la battaglia per abolire le pensioni d’oro e i vitalizi. Lo abbiamo fatto con una convinzione: non ci sono cittadini di serie A e di serie B ed è compito dello Stato garantire un trattamento il più equo possibile a tutti.

E che sia un dovere della politica e di chi rappresenta le Istituzioni dare l’esempio. Tanti passi in avanti sono stati fatti in questi anni e sarebbe sbagliato tornare indietro. Per questo, se il Senato della Repubblica dovesse decidere di ripristinare i vitalizi per gli ex senatori, ci troveremmo di fronte al ritorno di un privilegio fuori dalla storia e che non ha nessuna ragione d’essere. Soprattutto in un tempo nel quale si fatica a trovare lavoro e le giovani generazioni non hanno nessuna certezza di arrivare ad una pensione, figuriamoci decente.

Mi auguro che in Senato prevalga il senso di responsabilità e che questa scelta non venga fatta. Gli italiani non lo perdonerebbero.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.