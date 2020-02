Migranti: la Open Arms sbarca a Pozzallo 363 persone. Protocollo Coronavirus

Agenpress – E’ stato il primo sbarco di migranti dopo l’emergenza sanitaria del coronavirus cinese. Le prime verifiche a bordo della nave sono state effettuate dal medico di porto, Vincenzo Morello, e da altri tre suoi colleghi; poi in banchina dai sanitari dell’Asp di Ragusa, alla presenza del direttore sanitario dell’Azienda, Raffaele Elia.​A Pozzallo sono arrivati 363 migranti, di cui 298 uomini, 8 donne e 57 minori.

Tre uomini sono stati ricoverati in ospedale: uno per una frattura avuta in Libia, uno per astenia e uno per difficoltà respiratorie. Le operazioni di sbarco sono state molto più lunghe rispetto a quelle ordinarie: “Abbiamo ritenuto di essere presenti in banchina – dice il direttore sanitario dell’Asp – perché c’era l’esigenza di fare i dovuti accertamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deciso dal governo in seguito all’epidemia del coronavirus.

I controlli sono stati effettuati con serenità e lo sbarco si è chiuso senza alcun intoppo”. I migranti sono stati trasferiti tutti nell’hot spot di Pozzallo e vi resteranno in attesa della ridistribuzione su scala europea, in base al pre-accordo di Malta.

“Ora l’Europa li accolga e garantista i loro diritti”, scrive in un tweet la Ong Open Arms, che ha ricevuto l’autorizzazione a sbarcare dal Viminale dopo il triplice rifiuto di Malta. Il via libera è arrivato in seguito all’attivazione del meccanismo europeo per la ripartizione dei migranti.