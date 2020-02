Migranti. Quasi 1300 arrivati a gennaio. Salvini, sbarchi aumentati del 700%, pazzesco

Agenpress – Nel mese di gennaio sono sbarcarti complessivamente nel nostro paese 1.275 migranti, 114 dei quali sono minori non accompagnati. Nello stesso periodo dello scorso anno gli arrivi si fermarono a 202 persone. Dai dati del Viminale aggiornati al 31 gennaio – dunque numeri che non tengono conto delle 363 persone che stanno sbarcando in queste ore a Pozzallo dalla Open Arms – emerge che proviene dall’Algeria la maggior quota dei migranti (249); seguono Costa d’Avorio (126) e Bangladesh (91). Quanto al sistema d’accoglienza, attualmente sono ospitati nel nostro paese 89.185 migranti: di questi 205 si trovano negli hotspot, 64.999 nei centri di accoglienza e 23.981 nei centri Siproimi.

“Mentre io al governo lavoravo per bloccare gli sbarchi, salvare vite e difendere il mio Paese, Pd e compagni hanno riaperto porti e portoni, per la gioia di scafisti e trafficanti. Sbarchi nel 2020 aumentati del 700%, pazzesco. Non mi spaventano minacce e processi, torneremo al governo per proteggere l’Italia e i nostri figli”, dice Matteo Salvini, commentando lo sbarco di 363 immigrati a Pozzallo.

“Stamani ancora non mi è arrivato un avviso di processo, strano. Magari mi arriva nel pomeriggio. Anche perché di sbarchi ne avrò bloccati 30 o 40 o 50. Sono 50 processi? Sono 50 medaglie. Andiamoci nei tribunali. Se sarà un processo non sarà a un uomo ma un intero popolo. “Voglio bene a quei giudici che spendono denaro pubblico per fare processi politici che non mi spaventano minimamente”.