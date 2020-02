Prescrizione:Buffagni, Renzi vuole scontro? “Stai sereno, andiamo a testa alta”

Agenpress – Renzi stai sereno”… vuole sfidarci ed andare allo scontro? Non abbiamo paura, ed andiamo avanti a testa alta!💪🏻 #IoStoConBonafede

Non tollero chi minaccia, non tollero chi, pagato dai cittadini, cerca costantemente lo scontro senza portare proposte concrete di miglioramento”

Lo scrive il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni.

“Assange dice una frase che condivido in toto:

“Il potere è un qualcosa legato alla percezione. Non hanno bisogno di essere in grado di ucciderti. Hanno solo bisogno che tu pensi che siano in grado di ucciderti.”

Io non ho paura, e sto con il nostro Alfonso Bonafede senza dubbio alcuno!💪🏻

La prescrizione da sola non basta; la “Giustizia ritardata è giustizia negata.”, per questo dobbiamo lavorare senza sosta per accelerare i processi e dare certezza della pena ai colpevoli!!!

Se Renzi ha proposte valide, le porti avanti nel dibattito e lavori per dare seriamente risposte ai cittadini.

Dimostri di non essere il “chiacchierone” che tanti italiani pensano sia.

Accelerare i processi civili serve anche a garantire le imprese e gli imprenditori onesti!!!

Le cose vanno fatte però bene; c’è da rivedere anche la riforma di insolvenza che esporrà troppe PMI a costi salati a favore dei soliti noti!!!😡😡😡

Forza, avanti senza paura💪🏻 dobbiamo dare risposte concrete al Paese e lavorare, lavorare e lavorare!”.