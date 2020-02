Raggi: “Un plauso ai medici e a tutto il personale dell’ospedale Spallanzani di Roma che hanno isolato il coronavirus”

Agenpress. Un plauso ai medici, ai ricercatori e a tutto il personale dell’ospedale Spallanzani di Roma che hanno isolato il coronavirus. E’ una bellissima notizia per tutti coloro che in questi giorni si stanno attivando per aiutare la Cina e limitare la diffusione del virus – dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi – .

E’ un motivo d’orgoglio per l’Italia, sempre in prima linea, e anche per la città di Roma che ospita uno dei principali centri di ricerca mondiali. Dietro questo successo ci sono persone che si impegnano in silenzio, lontano dai riflettori, e sostengono tutti noi: a loro va il nostro grazie.