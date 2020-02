Brexit. Fassina, dovrebbe essere una lezione, ma qualcuno continua a non volerla imparare

Agenpress – “Va preso atto che il mercato unico europeo non funziona e determina una reazione negativa da tutte quelle fasce di lavoratori che vengono colpite. Mi stupisce l’interpretazione che continua ad essere data alla Brexit. Non è un capriccio, non è qualcosa di manovrato dal demagogo di turno. Siamo di fronte ad una reazione razionale di chi è stata colpita da un mercato che, in assenza di standard sociali, ha determinato una livellazione verso il basso delle condizioni economiche, del welfare”.

Così Stefano Fassina, deputato di Leu, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“La Brexit è un terremoto che però mi pare porti ancora ad una scarsa considerazione delle cause. Quando sento parlare di ulteriore allargamento del mercato unico europeo ai Balcani mi viene da pensare che non sia stata capita la lezione. Quando a farlo sono le multinazionali posso capire dato che fanno i loro interessi, ma quando lo fa chi dovrebbe difendere i lavoratori, i commercianti e le piccole imprese è un autogol clamoroso, che spiega quel successo di forze politiche che riteniamo pericolose”.