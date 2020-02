Coronavirus. Atterrato il primo aereo proveniente dalla Cina con gli italiani a bordo

Agenpress – E’ atterrato poco dopo le 6 all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L’annuncio dell’avvio, a partire da lunedì, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato domenica dal Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

L’aereo con 57 degli italiani bloccati a Wuhan, a causa della quarantena decisa per contenere l’epidemia del nuovo coronavirus, è invece partito in piena notte, con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, ed è atteso in patria in mattinata, all’incirca verso le 10.

Intanto è stato reso noto che i 361 morti in Cina legati al nuovo coronavirus di Wuhan, annunciati dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), superano i decessi causati dalla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che nel 2002-03 furono 349, secondo i numeri ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Allo stato, i contagi totali del coronavirus sono 17.205, più del triplo dei 5.327 della Sars.