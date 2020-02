Di Maio: “L’Italia continua a lavorare per trovare una soluzione politica alla crisi libica”

Agenpress. L’Italia continua a lavorare per trovare una soluzione politica alla crisi libica, a partire dalla piena attuazione degli esiti della Conferenza di Berlino.

Questo pomeriggio ho infatti ricevuto alla Farnesina il Ministro dell’Interno del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fathi Bashaga.

Abbiamo parlato a lungo e gli ho ribadito tutto il sostegno italiano.

La strada da seguire è il rispetto dell’embargo sulle armi, che deve essere categorico, per un cessate il fuoco permanente. E l’Ue deve dare il proprio contributo, parlando con una sola voce, affinché possa prevalere la diplomazia.



Bisogna mettere la parola fine ad ogni azione militare in Libia. Bisogna fermare le interferenze esterne. Mettere in sicurezza la Libia significa mettere in sicurezza anche l’Italia.

E’ quanto dichiara, in una nota, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.