Prescrizione. Renzi, “Bonafede non i numeri, alla base della riforma c’è il giustizialismo”

Agenpress – “La riforma Bonafede/Salvini viola i principi costituzionali e fa del male all’amministrazione della Giustizia. Partiamo dal lodo Annibali per bloccarne gli effetti e discutiamone insieme. Se invece Bonafede vuole forzare, sappia che almeno al Senato non ha i numeri. In attesa che anche il Pd torni su questo tema a pensarla come la pensava qualche anno fa e difenda la legge voluta dall’allora ministro Orlando”.

Lo ribadisce Matteo Renzi. “Abbiamo detto al Ministro Bonafede che sulla prescrizione non si può andare contro tutti. Noi siamo dalla parte del garantismo, non del giustizialismo. E con noi c’è la totalità degli avvocati, la stragrande maggioranza dei magistrati e dei commentatori, il parere unanime degli esperti”.

“Non minaccio il governo, ho solo messo in guardia il ministro Bonafede che non solo ha contro tutti gli avvocati, la stragrande maggioranza di magistrati e commentatori, ma non ha numeri in Parlamento. Occhio che se continui ad andare a tutto fuoco, come si dice a Firenze, senza accorgerti che c’è una curva, vai a sbattere contro un muro”.

“Il problema non è se il governo casca…”, ha detto ancora Renzi. “Non credo che il governo cascherà e non voglio che cada. Ma una forza politica (M5S) che non ha i numeri non può dettare legge contro tutti gli altri. Bonafede deve trovare una mediazione, prenda al balzo l’occasione datagli dalla deputata di Iv Annibali” con un lodo per sospendere lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. “Chi è che ricatta? Bonafede che dice ‘o si fa come dico io o succede il ’48’ o io? Non hanno la maggioranza in Parlamento, lo sto solo dicendo in amicizia a Bonafede. C’è un principio di civiltà giuridica, quello alla base della riforma Bonafede è il giustizialismo”.

“La nostra posizione sulla prescrizione è puro buon senso: stanno con noi avvocati, magistrati, commentatori. E difendo la riforma Orlando perché a differenza di altri non mi vergogno delle riforme del nostro governo. Non moriremo giustizialisti, noi. #BuonGoverno”.