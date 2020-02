Reggio Calabria. Uomo bruciato vivo, arrestati la moglie, l’amante e il figlio della donna

Agenpress – Sono finite in manette Susanna Brescia, di 42 anni, con precedenti, Francesco Sfara, di 22, figlio di un precedente matrimonio della donna e Giuseppe Menniti, di 41, con precedenti di polizia e legato alla Brescia da una relazione sentimentale, le tre persone arrestate per l’omicidio di Vincenzo Cordì, l’uomo ucciso e bruciato, secondo gli investigatori, quando era ancora vivo nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019 in località Scialata di San Giovanni di Gerace, nella Locride.

Era stato trovato carbonizzato nel novembre scorso. E ora dalle indagini emerge una pesante accusa nei confronti della moglie, arrestata questa mattina insieme all’amante e al figlio del primo matrimonio. L’auto sarebbe stata data alle fiamme mentre era ancora vivo.

I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno accertato infatti che nella tarda serata dell’11 novembre 2019 Susanna Brescia, con l’inganno, ha dapprima condotto Vincenzo Cordì in una località appartata e successivamente, con il concorso del figlio e dell’amante lo ha tramortito, cosparso di benzina e gli ha dato fuoco all’interno della propria autovettura.