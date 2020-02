Sanremo, On. Gianni Sammarco (Forza Italia): Grottesco che Cally si esibisca

Agenpress. Amadeus è andato avanti indisturbato. Salini non ha fatto nulla di concreto: il suo silenzio pesa come un macigno.

Persino il Presidente della Rai Foa in una sede ufficiale ha sollevato la questione del rapper Cally, eppure Cally si esibirà comunque sul palco dell’Ariston con buona pace delle associazioni che combattono la violenza tutti i giorni.

Tutto questo è grottesco e inaccettabile. Come mai la Rai è culturalmente subalterna? Come mai ha abdicato al proprio ruolo di servizio pubblico per cedere alle pressioni del mercato? Il ministero preposto a vigilare sulla Rai dovrebbe fare sentire alta e forte la propria voce.

E’ quanto dichiara l’On. Gianni Sammarco (Responsabile Comunicazione Forza Italia – Lazio).