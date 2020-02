A. Mittal. Conte vede a Londra Lakshmi Mittal. Incontro utile, obiettivi condivisi

Agenpress – Un incontro utile a verificare che ci sono “obiettivi” condivisi e a dare “nuova linfa ai nostri negoziatori. Non dovete pensare che sia stato un incontro per negoziare i dettagli, però è stato un incontro utile per ribadire le linee strategiche di fondo di questo negoziato, ci siamo aggiornati”.

Così Giuseppe Conte ha descritto ai giornalisti che lo aspettavano di fronte all’ambasciata italiana a Londra l’esito di un colloquio avuto oggi a Londra con Lakshmi Mittal, numero uno di ArcelorMittal, dedicato al dossier dell’ex Ilva.

Conte si è soffermato nel suo incontro londinese ìsul dossier ex Ilva con Lakshmi Mittal, presidente e Ad di ArcelorMittal, “anche su aspetti tecnici riguardanti la transizione energetica”. “Voglio, vogliamo, tutto il Governo ma anche il sistema Italia, che” Taranto diventi “uno degli stabilimenti più innovativi al mondo, per quanto riguarda la transizione industriale ed energetica”.

“In tribunale bisogna andarci, ma sarebbe bene arrivarci con un accordo”, ha detto ancora riferendosi all’udienza del 7 febbraio sul contenzioso in atto.

Ci siamo aggiornati. Ovviamente ci sono i rispettivi staff dei negoziatori e gli staff legali che stanno lavorando. Si sta definendo il piano industriale. Si stanno creando le premesse per l’ingresso del pubblico”.

“Ci siamo soffermati molto – ha sottolineato il presidente del Consiglio – anche su aspetti tecnici per quanto riguarda la transizione energetica. Lo abbiamo detto subito: vogliamo che questo sia uno degli stabilimenti più innovativi al mondo per quanto riguarda la transizione industriale ed energetica”, ha riferito Conte parlando ancora dell’ex Ilva.

A proposito del negoziato riguardante il numero degli esuberi per l’ex Ilva, ha commentato: “Ho ribadito che per noi i numeri loro iniziali non sono accettabili. Preservare il livello occupazionale adeguato, elevato, per noi è fondamentale”.