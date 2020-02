Cina. Il 17enne italiano bloccato a Wuhan non ha il coronavirus

Agenpress – Il diciassettenne italiano di Grado (Gorizia) rimasto a Wuhan, invece, non ha il coronavirus. Lo hanno confermato fonti della Farnesina.

Il giovane, che domenica notte non era potuto partire con gli altri 56 connazionali con l’aereo messo a disposizione dall’Aeronautica militare perché aveva 39 di febbre, è stato sottoposto al test per verificare l`eventuale contagio. Che, come detto, ha dato esito negativo.

Non è finita, però. Il liceale, che si trova in un bed & breakfast di Wuhan accudito da due italiane incaricate dalla nostra ambasciata, ha ancora la febbre. Gli era scesa in ospedale, dove era stato portato dopo lo screening effettuato allo scalo internazionale cinese, invece ora è un po’ risalita.

Lo studente si trova in Cina per un soggiorno di lungo termine grazie al programma Intercultura. Era rimasto a terra, a differenza dei connazionali rimpatriati, perché trovato con una temperatura corporea di 37.7 verificata sia dalla parte cinese sia dai medici italiani arrivati a Wuhan per il rimpatrio. “Non preoccupatevi, sono seguito molto bene”, ha detto il ragazzo parlando con i parenti.

Il ministero degli Esteri sta studiando una soluzione per farlo tornare e per sottoporlo al periodo di quarantena, come è prassi per chi arriva dalla provincia di Wuhan. I voli di linea sono stati soppressi, quindi è probabile che l’Italia chiederà al governo cinese l’autorizzazione per far uscire il ragazzo dalla “zona rossa” epicentro del contagio, e spostarlo in una città dove possa prendere un volo per Roma.