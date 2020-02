Coronavirus. Briand (Oms), “non costituisce ancora una pandemia”

Agenpress – “Attualmente, non siamo ancora in una situazione di pandemia”, dice Sylvie Briand, direttrice del dipartimento Preparazione mondiale ai rischi infettivi dell’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms), spiegando come l’epidemia di polmonite virale da coronavirus determinatasi in Cina “non costituisce ancora una pandemia. Al contrario siamo in una fase in cui si ha una epidemia con focolai multipli”.

La malattia ha infatti ucciso più di 425 persone e gli infetti sono oltre 20mila in Cina, nella quasi totalità sono persone localizzate nella provincia dello Hubei, epicentro dell’epidemia. La malattia si è diffusa in 24 paesi dalla sua prima comparsa lo scorso dicembre. Briand sottolinea che mentre c’è una rapida diffusione della trasmissione nello Hubei, i casi fuori dalla provincia hanno sporadici gruppi di trasmissione. Allo stesso tempo, le autorità cinesi hanno preso misure drastiche per fermare la trasmissione, mentre gli altri paesi coinvolti hanno anch’essi varato misure per evitare la diffusione del virus”.