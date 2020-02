Coronavirus. Cina, l’Italia sia “obiettiva, giusta, calma e razionale”. Speranza, “controllo voli”

Agenpress “Abbiamo notato la risposta dell’Italia a questo focolaio. Speriamo che la parte italiana faccia una valutazione obiettiva, giusta, calma e razionale dell’epidemia, e comprenda e sostenga gli sforzi del governo cinese per contenerla e controllarla”.

Lo dice la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying alle domande se l’Italia abbia reagito in modo eccessivo all’emergenza coronavirus. “Le misure pertinenti da adottare dovrebbero essere in linea con le raccomandazioni dell’Oms, non superare livelli ragionevoli, evitando di incidere sui normali scambi di personale”.

Si è riunita, intanto, questa mattina la task-force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. Presa la decisione, insieme alla Protezione Civile, di rafforzare sensibilmente i controlli e il personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e i porti. A Roma Fiumicino si stanno attivando in queste ore corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi.

Il Governo italiano è stato il primo a bloccare i voli aerei diretti da e per la Cina e “c’è un controllo che sta crescendo in maniera consistente anche sui voli indiretti”, ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il nostro Paese, ha aggiunto, “da un lato con la ricerca, dall’altro con i controlli sugli spostamenti, sta dando una mano vera per contenere l’avanzata del virus. Non dobbiamo spargere allarmismo ma mantenere una soglia di attenzione alta”.