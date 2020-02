Coronavirus e isolamento alunni rientrati dalla Cina

Agenpress. I presidenti delle regioni Veneto (Luca Zaia), Lombardia (Attilio Fontana), Friuli Venezia Giulia (Massimiliano Fedriga) e dalla Provincia autonoma di Trento (Maurizio Fugatti) chiedono in una lettera al ministero della Sanità di allargare il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina anche ai bambini che frequentano le scuole, rispetto a quanto previsto dalla circolare diffusa venerdì proprio dai ministeri della Salute e dell’Istruzione.

Non ha invece firmato la lettera il presidente della provincia autonoma di Bolzano e presidente di turno della Regione Trentino-Alto Adige, Arno Kompatscher.

“Non c’è volontà di contrapposizione politica nè di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all’ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso”, afferma Luca Zaia.

La lettera chiede di integrare la circolare del dicastero sulle misure per gli studenti “prevedendo un ulteriore elemento di tutela verso i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e gli studenti soggetti ad obbligo scolastico, prevedendo, in via del tutto precauzionale, un periodo di 14 giorni prima del rientro a scuola da parte degli studenti, di qualsiasi nazionalità, italiani compresi, giunti in Italia dalle aree affette della Cina”.

Si sottolinea inoltre che a seguito del Report n.12 dell’Oms, il quale afferma che la trasmissione da coronavirus in soggetto asintomatico è “rara ma possibile” e considerato che le conoscenze sul virus e sulla reale situazione epidemiologica sono limitate, “è di tutta evidenza che quelle di contenimento sono le uniche misure preventive a nostra disposizione per cercare di limitare la diffusione del virus”.

“Abbiamo evidenziato – spiega Attilio Fontana – una preoccupazione che è nostra, ma è anche di tanti genitori. Le valutazioni devono essere fatte da altri”.

Interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che invita “i governatori del Nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze” per tutelare i cittadini dal contagio da coronavirus. Il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina tranquillizza studenti e famiglie: “la scuola è un luogo di inclusione, si va, nessuna emergenza”. Mentre il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, precisa che “le linee guida in materia di tutela della salute in Italia sono competenza dello Stato. L’organizzazione sanitaria spetta alle Regioni. Ognuno faccia il proprio lavoro. Decide il ministro della Salute e le Regioni si adeguano. Tutto molto chiaro. Basta leggere la Costituzione. Se la dichiarazione dei Presidenti della Lega non è ispirata da motivazioni politiche, come sono certo ben conoscendo il loro profondo rispetto delle Istituzioni, il governo la accoglierà come ulteriore sollecitazione a tenere alta la vigilanza sul mondo della scuola”.