Giornata mondiale contro il cancro: L’UE e la lotta ai tumori

L’UE integra gli sforzi degli stati membri rafforzando la cooperazione e lo scambio di informazioni, adottando leggi in materia dei fattori di rischio (quali tabacco, sostanze cancerogene o pesticidi), e lanciando campagne di sensibilizzazione.

La prevenzione dei tumori, la diagnosi precoce e l’accesso a cure di qualità per tutti i pazienti sono tra le priorità richieste del Parlamento.

C’è una nuova iniziativa in corso: l’UE sta lavorando a un ambizioso piano per l’Unione europea – il Piano europeo per combattere il cancro – discusso in una conferenza al Parlamento europeo il 4 febbraio.