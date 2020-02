Gregoretti. Mercoledì 12 al Senato richiesta su Salvini. “Aspetto il processo con gioia”

Agenpress – E’ confermata per mercoledì 12 febbraio a partire dalle 9.30 del mattino la discussione e l’eventuale voto dell’aula del Senato per l’autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri di Catania a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il mancato sbarco dei migranti soccorsi a bordo della nave Gregoretti.

Lo scorso 20 gennaio la Giunta per le Autorizzazioni del Senato aveva ha respinto, maggioranza assente, con i voti della Lega, la relazione con cui il presidente Maurizio Gasparri (FI), proponeva di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei ministri di Catania.

“Penso di essere l’unico politico che aspetta il processo con gioia. Voglio vedere quel giudice che ritiene che avere difeso il mio Paese sia un crimine, a quel punto il popolo italiano farà le sue considerazioni”, ha commentato Matteo Salvini.

“L’Aula del Senato si riunirà il prossimo 12 febbraio sulla richiesta di processo per l’ex ministro Salvini sul caso Gregoretti. I senatori PD voteranno sì alla richiesta dei giudici”. Così su Twitter il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci.