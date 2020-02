Incendio Thyssenkrupp. Guariniello, “era una ferita da rimarginare”

Agenpress – “Era una ferita da rimarginare”, ha commentato di Raffaele Guariniello, pubblico ministero all’epoca dei fatti. del caso Thyssenkrupp. . “Non era giusto. Ma un’altra cosa importante da sottolineare è che la pronuncia dei magistrati di Hamm conferma che il processo Thyssenkrupp fu un processo giusto”.

“Personalmente non sono mai stato entusiasta di sapere la gente in carcere. Io ho sempre processato i reati, mai le persone. Ma nel caso Thyssenkrupp era una questione di equità: i condannati italiani avevano già cominciato a scontare la loro pena, i tedeschi no. Era una ferita da rimarginare. Abbiamo salvato il processo dalla prescrizione grazie al fatto che riuscimmo a concludere le indagini in soli due mesi e mezzo. Le pene furono le più alte mai inflitte per un incidente sul lavoro. E non solo in Italia”.