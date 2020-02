Lazio: al via l’equo compenso per i professionisti. Soddisfazione degli ingegneri

Agenpress. La delibera n. 22 del 28 gennaio 2020 della Giunta Regionale del Lazio, al cui iter legislativo l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha fornito un grande contributo, segna un grandissimo passo avanti in materia di equo compenso e rispetto dei professionisti. La nuova normativa stabilisce che i compensi professionali per chi svolge una consulenza per gli Enti Regionali, le strutture partecipate e controllate dalla Regione Lazio, saranno calcolati in base ai parametri ministeriali in materia. E, inoltre, è stato stabilito che allo scopo di verificare il pagamento per la prestazione professionale, l’attestazione dello stesso da parte dell’amministrazione deve avvenire con ricezione della copia della fattura elettronica o con il modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà redatto da parte del professionista ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (il modello è stato allegato alla delibera).

Non ci saranno più né clausole vessatorie né bandi al ribasso. Grazie all’On. Mattia, promotrice di questa legge, e a tutta la Giunta della Regione Lazio, da questo momento sono stabilite e impartite regole chiare per l’equo compenso nelle procedure di acquisizione di servizi professionali a favore della Regione.

I compensi dei professionisti saranno conteggiati in base alle tabelle ministeriali e, in ogni caso, calibrati sulla qualità e sulla quantità della prestazione svolta. Importante è anche l’estinzione di alcune clausole altamente vessatorie come: la possibilità di modificare il contratto in modo unilaterale da parte della Regione; il rifiuto da parte dell’Amministrazione di mettere in forma scritta gli accordi pattuiti; il pretendere da parte dell’Amministrazione prestazioni aggiuntive da parte del professionista a titolo gratuito.

“Abbiamo raggiunto un importantissimo risultato nel Lazio, per cui ringrazio l’On. Mattia, che da sempre ha tenuto in grande considerazione il parere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in questo processo legislativo, che segna un cambio di passo per il mondo delle professioni”- afferma Carla Cappiello, Presidente degli Ingegneri di Roma– “l’auspicio ora è che anche il Governo Centrale segua la scia della Regione già con il prossimo Mille Proroghe”.