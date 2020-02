Meteo. Arriva il freddo. Neve a quote basse sui settori alpini

Agenpress – Nel corso della giornata odierna l’aria fredda al momento addossata alle Alpi raggiungerà gran parte dell’Italia: molte nubi nelle prossime ore con fiocchi di neve fino a quote basse sui settori alpini. Neve in arrivo anche sull’Appennino centro-meridionale con quote in calo fino a 600 metri entro la nottata.

Il peggioramento meteo colpirà principalmente le regioni del medio-basso Adriatico e il Meridione con piogge e temporali sparsi; la neve arriverà sul versante orientale dell’Appennino centro-meridionale fino a 200 metri di quota nella giornata di mercoledì.

Tempo generalmente più stabile sulle regioni settentrionali.

Dopo l’irruzione fredda, i principali modelli mostrano la rimonta di un promontorio anticlconico.

Rimanete aggiornati dunque!

http://centrometeoitaliano.it