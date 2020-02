Paniere Istat. Unc, preoccupati per calo peso Abitazione. Incomprensibile cali di Acqua (-21%) e rifiuti (-16,4%)

Agenpress – L’Istat ha reso noto il nuovo paniere per il calcolo dell’inflazione. “Al di là dei nuovi ingressi e delle uscite dal paniere, che condividiamo, siamo preoccupati per il calo record del peso della divisione Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, che scende del 9,8%, -1,0775 punti percentuali. Un crollo che non comprendiamo. Al di là della motivazione addotta, legata all’effetto rivalutazione e alla revisione dei dati effettuata dalla Contabilità Nazionale, si tratta di spese obbligate difficilmente comprimibili che mandano in tilt i bilanci delle famiglie e che ora avranno meno voce in capitolo nel calcolo finale dell’inflazione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Incomprensibile, ad esempio, il calo del peso dell’acqua, -21%, raccolta rifiuti, -16,4%, energia elettrica, -10,3%, gas -21,8%. Mentre il calo di altre voci, come l’rc auto, è spiegabile da una riduzione del premio assicurativo, sfugge la riduzione di acqua e rifiuti, specie date le dimensioni di questa flessione” conclude Dona.

Di seguito il confronto tra i pesi del paniere 2019 e 2020

Voce/Divisione Peso paniere 2019 Peso paniere 2020 Variazione percentuale (%) Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 110312 99537 -9,77 Fornitura acqua 4010 3167 -21,02 Raccolta rifiuti 7988 6678 -16,40 Energia elettrica 21627 19401 -10,29 Gas 25058 19587 -21,83 Rc auto 11326 11288 -0,34 Altri servizi finanziari n.a.c. (spese bancarie e finanziarie) 14230 14611 2,68 Prodotti farmaceutici 18321 18811 2,67

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat