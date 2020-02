Regeni. Genitori, saputo delle torture dai giornali. Pignatone, dall’Egitto veri e propri depistaggi

Agenpress – “Ci sono zone grigie sia dal governo egiziano, che é recalcitrante e non collabora come dovrebbe, ed anche da parte italiana, che non ha ancora ritirato il nostro ambasciatore al Cairo. Da tempo chiediamo il ritiro dell’ambasciatore”. Lo ha detto Claudio Regeni, ascoltato con la moglie Paola Deffendi, dalla commissione parlamentare d’inchiesta sull’uccisione del giovane ricercatore friulano.

“Abbiamo saputo che in quei giorni della scomparsa di Giulio, tra il 25 gennaio ed il 4 febbraio di 4 anni fa, era presente al Cairo il direttore dell’Aise, Alberto Manenti”.

“Abbiamo scoperto che Giulio era stato torturato leggendo i giornali. Non ci era stato riferito dall’ambasciata per una sorta di tutela nei nostri confronti ed è stata una super-botta per noi”.

“Dal dicembre 2017, cioè dalla iscrizione degli attuali indagati, non vi è più stato alcun nuovo contributo della procura generale del Cairo per il progresso delle indagini”, ha spiegato il magistrato Giuseppe Pignatone. “All’inizio, come dichiarato dai magistrati romani, sono stati posti in essere dei veri e propri depistaggi che è stato possibile smascherare grazie alle attività già iniziate dalle autorità italiane”.

“I prossimi mesi ci diranno se, a prescindere dall’ipotesi di eventuali nuove autonome acquisizioni, in via teorica sempre possibili, la volontà di collaborazione, sempre riaffermata da parte egiziana, riprenderà con gesti concreti che possano consentire di chiarire tutte le responsabilità e portare alla punizione dei colpevoli”

In questi casi, spiega il magistrato, il nostro paese ha come obiettivo la collaborazione con le autorità straniere. Le indagini autonome della procura di Roma vanno in questa direzione, ma l’azione penale principale rimane sulle spalle del paese nel quale il reato è stato commesso. Pignatone racconta le peculiarità del caso Regeni, dove ci sono stati “dei veri e propri depistaggi” da parte delle autorità egiziane.