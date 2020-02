Roma. De Angelis (Lega), resoconto Agenzia mobilità certifica fallimento Raggi

Agenpress – “Il resoconto annuale dell’Agenzia della Mobilità certifica l’ennesimo fallimento del sindaco Raggi. Oltre la metà dei residenti non ha soluzioni: o usa un mezzo privato o non arriva a destinazione”.

Così la deputata romana della Lega, Sara De Angelis. “Sobbarcandosi i maggiori costi e inquinando di più l’ambiente. Ormai, spostarsi da una parte all’altra di Roma con i mezzi pubblici, significa accettare la sfida di una vera e propria odissea. Un ricatto desolante e inaccettabile per una capitale europea degna di questo titolo. I romani hanno il diritto ad usufruire di servizi di mobilità che funzionino, cosa che questa amministrazione non è evidentemente in grado di garantire, non di un’amministrazione che tira solo a campare. E’ giunto il momento di voltare pagina”.