Usa 2020. Primarie dem: risultati Iowa in ritardo. Sanders soddisfatto, “ho il 29%”

Agenpress – Le primarie democratiche per la Casa Bianca partono con qualche difficoltà: la macchina organizzativa del partito va in tilt e a notte fonda negli Stati Uniti non si conoscono ancora i risultati dei caucus dell’Iowa, che danno il via alla competizione. Gli esiti potrebbero arrivare nel primo pomeriggio (ora italiana), in clamoroso ritardo.

Alle 23.00 ora locale (le 5 in Italia), solo il 25% dei voti era stato conteggiato: nel 2016 alla stessa ora erano già stati forniti i dati preliminari dai principali media e l’80% dei distretti era stato conteggiato. Intanto la campagna di Bernie Sanders diffonde i suoi risultati interni corrispondenti a circa il 40% dei caucus in Iowa, dai quali emerge che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66%, seguito da Pete Buttigieg col 24,59%.

“Abbiamo trovato incongruenze nel riportare tre serie di dati”, ha spiegato il partito, che ha cambiato le regole proprio per evitare le contestazioni del 2016 di Bernie Sanders e ha deciso per la prima volta di comunicare i dati del primo e del secondo voto, nonché quello dei delegati conquistati. “Oltre ad usare sistemi tecnologici per tabulare i risultati, abbiamo usato foto e documentazione cartacea per confermare che tutti i risultati corrispondano”, ha spiegato il partito, escludendo un flop dell’app usata, hackeraggi e intrusioni.