Usa 2020. Ritardi nei risultati dei dem. Trump, “il caucus dei democratici è un disastro totale”

Agenpress – Donald Trump si è scontrato in Iowa con due candidati minori: l’ex membro del Congresso Joe Walsh e l’ex governatore del Massachusetts Bill Weld.

Ed è già polemica sui caucus per il ritardo dei risultati. Il partito democratico dello Stato ha riferito alla Cnn che sta “facendo un controllo di qualità sui risultati in arrivo”. Ma Wolf Blitzer della Cnn ha ricordato che nel 2016 a quest’ora erano già stati diffusi i risultati del 70% dei caucus. Probabilmente i risultati non arriveranno prima del pomeriggio.

“Il caucus dei democratici è un disastro totale. Non funziona niente, proprio come hanno guidato il Paese”, scrive su Twitter Trump dopo il caos dei risultati della consultazione democratica in Iowa, aggiungendo “l’unica persona che può cantare una grandissima vittoria in Iowa la notte scorsa è Trump”.

Il piccolo stato rurale del Midwest è il primo chiamato a scegliere i delegati che dovranno indicare i candidati per le elezioni Usa 2020. Caos per i risultati elettorali dem dove la conta dei voti è rincominciata manualmente a causa di problemi con l’app di voto. Nelle file repubblicane scontata la vittoria di Trump.

Gli elettori si riuniscono in 1.678 caucus e 99 “satelliti” (organizzati nelle palestre delle scuole, nelle sale comunali, negli spazi parrocchiali e persino nei salotti di casa) e dichiarano pubblicamente il sostegno per un candidato raggruppandosi fisicamente in un punto della sala.

Pur essendo un piccolo Stato che assegna solo 41 dei 3.979 delegati democratici, le primarie che vi si svolgono vengono spesso guardate con interesse soprattutto dal versante democratico perché rappresentano la prima indicazioni di come potrà andare la corsa alla nomination.

Lo staff di Bernie Sanders ha diffuso i dati in suo possesso, pari allo scrutinio del 40% dei caucus dell’Iowa, dai quali emerge che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66%, seguito da Pete Buttigieg col 24,59%. Terza la senatrice Elizabeth Warren col 21,24%. Joe Biden quarto col 12,37%, mentre la senatrice Amy Klobuchar è all’11%. Sotto l’1% gli altri candidati.

“Non possiamo consentire a Donald Trump di essere rieletto. Sono pronto a dargli il soprannome di ex presidente”, ha detto infatti Joe Biden, sul palco del suo quartier generale in Iowa insieme alla moglie Jill. “Noi scegliamo la speranza invece che la paura, la compassione invece che la crudeltà, la verità sulle bugie”, ha quindi aggiunto. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bernie Sanders. “Stanotte è l’inizio della fine di Donald Trump, il presidente più pericoloso della storia Usa, un presidente corrotto, un bugiardo patologico”.