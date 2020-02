Usa 2020: Trump, grande vittoria in Iowa. Brad Parscale: “crisi di nervi nel partito democratico”

Agenpress – “Grande vittoria per noi stasera in Iowa. Lo twitta Donald Trump commentando la sua vittoria scontata nelle primarie repubblicane, mentre sul fronte democratico monta la polemica per i ritardi sui risultati.

“Crisi di nervi nel partito democratico. Non riescono a gestire i caucus e vogliono governare. No grazie”, afferma Brad Parscale, il manager della campagna di Donald Trump, ironizzando con un tweet sulla confusione in Iowa per le primarie democratiche. Malfunzionamenti e contraddizioni nei voti stanno causando notevoli ritardi nella diffusione dei risultati, tanto che il partito democratico dell’Iowa ha deciso di contare i voti a mano.