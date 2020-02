Vitalizi. Crimi chiama il Movimento in piazza contro la vecchia politica

Agenpress – “Ricordate l’abolizione dei vitalizi? Ricordate quanta fatica abbiamo fatto per cancellare quell’odioso privilegio, che regalava la pensione a vita agli ‘onorevoli’ dopo solo pochi anni di permanenza in Parlamento? Eravamo riusciti ad abolirli, a lasciarli fuori. Ma adesso, i professionisti della vecchia politica stanno cercando di farli rientrare dalla finestra. E non gli basterà, perché vogliono anche salvare le poltrone che eravamo riusciti a togliergli”.

Così Vito Crimi in nota. “Non possiamo tornare al Medioevo dei partiti. Il tempo dei politici incollati allo scranno, che intascano la pensione senza quasi muovere un dito a spese dei cittadini, deve finire. Dobbiamo reagire. Dobbiamo farlo per tutte quelle persone che lavorano onestamente con fatica e sacrificio una vita intera, per arrivare alla pensione.